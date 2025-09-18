Женщина, применявшая насилие к ребенку в прямом эфире в соцсети, привлечена к ответственности
- 18 сентября, 2025
- 20:48
Полиция провела исследование видеозаписей прямого эфира в соцсети, в ходе которого женщина применяла насилие к своему несовершеннолетнему ребенку и использовала неэтичные выражения.
Об этом Report сообщил сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел, лейтенант полиции Джасарат Ганбарли.
Он сообщил, что в отношении проживающей в Бардинском районе Замины Гурбановой (1999 г.р.), своими действиями представлявшей реальную угрозу для жизни и здоровья семилетнего ребенка, были приняты соответствующие законные меры:
"Несовершеннолетний был помещен в больницу для прохождения медицинского обследования. Принятый в отношении матери ребенка протокол был направлен в суд для принятия решения. В соответствующие госорганы направлено ходатайство о лишении З.Гурбановой родительских прав и размещении несовершеннолетнего в приюте".