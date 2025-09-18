Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Женщина, применявшая насилие к ребенку в прямом эфире в соцсети, привлечена к ответственности

    Происшествия
    • 18 сентября, 2025
    • 20:48
    Женщина, применявшая насилие к ребенку в прямом эфире в соцсети, привлечена к ответственности

    Полиция провела исследование видеозаписей прямого эфира в соцсети, в ходе которого женщина применяла насилие к своему несовершеннолетнему ребенку и использовала неэтичные выражения.

    Об этом Report сообщил сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел, лейтенант полиции Джасарат Ганбарли.

    Он сообщил, что в отношении проживающей в Бардинском районе Замины Гурбановой (1999 г.р.), своими действиями представлявшей реальную угрозу для жизни и здоровья семилетнего ребенка, были приняты соответствующие законные меры:

    "Несовершеннолетний был помещен в больницу для прохождения медицинского обследования. Принятый в отношении матери ребенка протокол был направлен в суд для принятия решения. В соответствующие госорганы направлено ходатайство о лишении З.Гурбановой родительских прав и размещении несовершеннолетнего в приюте".

    насилие ребенок соцсеть полиция МВД
    Sosial şəbəkədə canlı yayımda azyaşlı övladına qarşı zorakılıq edən qadın məsuliyyətə cəlb olunub

    Последние новости

    21:34

    Санкции ООН против Ирана будут восстановлены

    В регионе
    21:15
    Фото

    В Nine Senses Art Center состоялась благотворительная выставка "Послы историй"

    Культура
    21:03
    Фото

    В Анкаре состоялось мероприятие под названием "Кавказская исламская армия и Энвер-паша"

    Внешняя политика
    20:51

    Командир и четыре курсанта офицерской школы погибли в секторе Газа

    Другие страны
    20:48

    Женщина, применявшая насилие к ребенку в прямом эфире в соцсети, привлечена к ответственности

    Происшествия
    20:38
    Фото

    Состоялась литературно-художественная программа, посвященная 140-летию Узеира Гаджибейли

    Культура
    20:23

    Во Франции арестованы свыше 180 протестующих - ОБНОВЛЕНО-8

    Другие страны
    20:21

    Азербайджан обсудил с ЕС финансирование транспорта

    Бизнес
    20:07

    НАТО: Первое американское оружие по программе PURL уже поступило в Украину

    В регионе
    Лента новостей