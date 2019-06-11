Женщина из превращённой в свалку квартиры в Сумгайыте доставлена в больницу

Женщина, проживавшая в превращённой в свалку квартире в городе Сумгайыт, доставлена в больницу.

Как передаёт сумгайытско-абшеронское бюро Report, об этом сообщил представитель ЖЭУ №6 Гахраман Рагимов.

По его словам, учитывая текущее положение, при помощи соответствующих структур Хумай Бейлерова была помещена в больницу.

Отметим, что Бейлерова Тарана, проживающая вместе с больной матерью по имени Хумай по адресу г. Сумгайыт, 2-й микрорайон, дом 8/11, кв. 25, была размещена в психиатрический диспансер.

В квартире была проведена дезинфекция.