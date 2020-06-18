Жалоба на компанию-перевозчика: Доставка товара задерживается 2-й месяц

На компанию-перевозчика Ehtiyat.com поступила жалоба, связанная с тем, что доставка товара задерживается уже второй месяц.

Один из клиентов компании сообщил Report, что он заказал товары из Москвы еще 29 апреля, но посылки ему так и не доставили.

По его словам, дата доставки посылки в предоставленной компанией системе была несколько раз изменена без уведомления:

"На сайте компании сообщалось о доставке посылок в течение 5-10 дней. То есть мой заказ должен был быть передан мне 15 мая. 15 мая я посмотрел, что дата доставки была изменена на 19 мая. Позже срок доставки поменяли на 29 мая, но товар так и не пришел. Из-за карантинного режима я подумал, что наличие определенных задержек нормально. Я связался с сотрудником компании по имени Ильгар, который сначала сообщил мне, что посылка будет обязательно передана 5 июня, а затем сказал 12 июня. Я дождался этой даты, но товара нет. Когда я снова позвонил, мне сказали, что 17 июня окончательный срок доставки, и они свяжутся со мной. Сегодня уже 18 число, нет ни товара, ни звонка. То есть они каждый раз откладывают дату доставки на более поздний срок. Итогом всего этого стали мои испорченные нервы, а товара я так и не получил".

В связи с данным вопросом Report обратился в компанию Ehtiyat.com. Компания признала проблему:

"Мы недавно запустили услугу карго. Обратившийся к вам с жалобой является одним из первых клиентов, воспользовавшихся нашими услугами карго. Возникли определенные задержки".