Землю накроет магнитная буря

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале разыграется над Землей 28 июня, магнитосфера будет возбужденной 27 и 29 июня, следует из прогноза лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, магнитные бури, классифицированные как событие уровня G2 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.

Предыдущая буря произошла 2 июня, 6 и 7 мая, а самая крупная с начала 2018 года — 20 апреля. До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедший в ночь с 18 на 19 марта по московскому времени, однако продолжительность максимальной фазы тогда составила лишь около 2,5 часа, отмечают астрономы.