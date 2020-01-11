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Землетрясение вызвало панику в Стамбуле

​Землетрясение вызвало панику в Стамбуле

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 16.37 по местному времени с эпицентром в пригороде Стамбула Силиври.

Как передает Report, об этом сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции в субботу. О

чаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Данных о разрушениях или пострадавших не поступало.

Землетрясение вызвало панику среди жителей Стамбула.

Сообщается, что землетрясение ощущалось по всему городу: качались люстры, вещи падали с полок. Жители выбегали из зданий.

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