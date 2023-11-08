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Произошедшее в Иране землетрясение ощущалось и в Азербайджане, разрушений нет

Произошедшее в Иране землетрясение ощущалось и в Азербайджане, разрушений нет В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) не поступало информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения, произошедшего на территории Ирана.
Происшествия
8 ноября 2023 г. 10:35
Произошедшее в Иране землетрясение ощущалось и в Азербайджане, разрушений нет

В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) не поступало информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения, произошедшего на территории Ирана.

Как передает Report, об этом сообщили в МЧС.

09:48

Сегодня в 09:18 по местному времени на территории Ирана произошло землетрясение.

Как передает Report, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы.

Отмечено, что толчки магнитудой 5.1 ощущались в приграничных районах Азербайджана, в том числе в Агдамском районе, Ярдымлы, Лерике, Саатлы.

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