Землетрясение в Грузии ощущалось в Азербайджане силой в 3 балла

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ На азербайджано-грузинской границе произошло землетрясение.

Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, по предварительным данным, землетрясение было зарегистрировано в 14:03 по местному времени на территории Грузии в 94 км к северо-западу от Газаха.

Землетрясение ощущалось в ближних жилых пунктах Азербайджана силой в 3 балла.

Магнитуда подземных толчков составила 5.2, глубина - 13 км.