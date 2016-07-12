Землетрясение в Грузии ощущалось в Азербайджане силой в 3 балла

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ На азербайджано-грузинской границе произошло землетрясение.
Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, по предварительным данным, землетрясение было зарегистрировано в 14:03 по местному времени на территории Грузии в 94 км к северо-западу от Газаха.
Землетрясение ощущалось в ближних жилых пунктах Азербайджана силой в 3 балла.
Магнитуда подземных толчков составила 5.2, глубина - 13 км.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
Поделиться в Facebook