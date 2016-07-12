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    Землетрясение в Грузии ощущалось в Азербайджане силой в 3 балла

    Магнитуда подземных толчков составила 5.2, глубина - 13 км

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ На азербайджано-грузинской границе произошло землетрясение.

    Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, по предварительным данным, землетрясение было зарегистрировано в 14:03 по местному времени на территории Грузии в 94 км к северо-западу от Газаха. 

    Землетрясение ощущалось в ближних жилых пунктах Азербайджана силой в 3 балла.

    Магнитуда подземных толчков составила 5.2, глубина - 13 км.  

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