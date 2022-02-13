Землетрясение произошедшее в Грузии, ощущалось и в Азербайджане

В Азербайджане произошло землетрясение силой 3-3,5 балла

Землетрясение произошедшее в Грузии, ощущалось и в западных районах Азербайджана.

Как сообщили Report в Центре республиканской сейсмологической службы НАН Азербайджана, эпицентр землетрясения, зарегистрированного в 22:25 по местному времени, находился на глубине 10 километров.

Поскольку магнитуда землетрясения составила 5,9 балла, толчки ощущались и в приграничных районах Азербайджана.

22:33

В Азербайджане произошло землетрясение силой 3-3,5 балла.

Как сообщает западное бюро Report, толчки были зафиксированы в Гяндже.

Наряду с Гянджей землетрясение ощущалось в Газахском, Товузском, Агстафинском, Шамкирском, Дашкесанском и других районах.