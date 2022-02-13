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Землетрясение произошедшее в Армении, ощущалось и в Азербайджане

Землетрясение произошедшее в Армении, ощущалось и в Азербайджане В Азербайджане произошло землетрясение силой 3-3,5 балла
Происшествия
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13 февраля 2022 г. 22:42
Землетрясение произошедшее в Армении, ощущалось и в Азербайджане

Землетрясение произошедшее в Армении, ощущалось и в западных районах Азербайджана.

Как сообщили Report в Центре республиканской сейсмологической службы НАН Азербайджана, эпицентр землетрясения, зарегистрированного в 22:25 по местному времени, находился на глубине 10 километров.

Поскольку магнитуда землетрясения составила 5,9 балла, толчки ощущались и в приграничных районах Азербайджана.

22:33

В Азербайджане произошло землетрясение силой 3-3,5 балла.

Как сообщает западное бюро Report, толчки были зафиксированы в Гяндже.

Наряду с Гянджей землетрясение ощущалось в Газахском, Товузском, Агстафинском, Шамкирском, Дашкесанском и других районах.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda baş verən zəlzələ Azərbaycanda da hiss olunub

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