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    Землетрясение на северо-западе Азербайджана вызвало серьезные последствия - ВИДЕО

    Гах. 6 июня. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой в 6 баллов  накануне вечером вызвало серьезные последствия в Гахском районе Азербайджана. 

    Как сообщает местное бюро Report, подземные толчки сильнее ощущались в селе Гюллюк, граничащим с Загатальским районом. В результате природного происшествия в некоторых домах появились трещины,  помимо этого был нанесен ущерб малым предпринимателям.    

    Представитель исполнительной власти села Гюллюк Ильгар Мамедов  подтвердил Report наличие трещин в некоторых домах. 

    "В данный момент, из-за того что ночное время суток, трудно указать количество получивших повреждения домов. Но население опасается повторных толчков, поэтому боится возвращаться в дома. Мы ждем наступления утра, чтобы прояснить всю картину произошедшего", - сказал он.  

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