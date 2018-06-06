Землетрясение на северо-западе Азербайджана вызвало серьезные последствия - ВИДЕО

Гах. 6 июня. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой в 6 баллов накануне вечером вызвало серьезные последствия в Гахском районе Азербайджана.

Как сообщает местное бюро Report, подземные толчки сильнее ощущались в селе Гюллюк, граничащим с Загатальским районом. В результате природного происшествия в некоторых домах появились трещины, помимо этого был нанесен ущерб малым предпринимателям.

Представитель исполнительной власти села Гюллюк Ильгар Мамедов подтвердил Report наличие трещин в некоторых домах.

"В данный момент, из-за того что ночное время суток, трудно указать количество получивших повреждения домов. Но население опасается повторных толчков, поэтому боится возвращаться в дома. Мы ждем наступления утра, чтобы прояснить всю картину произошедшего", - сказал он.