Завтра в районах Азербайджана ожидаются ливни и грозы

15 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

15 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром в некоторых частях полуострова прогнозируются осадки. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 11-14°, днем 15-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, на отдельных территориях ливневого характера, возможны грозы и град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром в некоторых районах не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла.