Завтра в Баку будут перекрыты ряд дорог

Завтра в Баку будет перекрыто ряд дорог.

Завтра в Баку будут перекрыты ряд дорог.

Об этом Report сообщил главный инспектор Бакинской государственной дорожной полиции майор Араз Аскерли.

Он отметил, что 26 февраля в связи с 30-летием Ходжалинского геноцида перед монументом "Крик матери" на Ходжалинском проспекте в Хатаинском районе пройдет памятное мероприятие. Все перекрестки будут закрыты в сторону парламента. Будет изменено движение в направлении Самеда Вургуна, Бюльбюля, проспекта Азадыг, Ковкеб Сафарлиева, полностью закрыт въезд на проспект Нефтчиляр.