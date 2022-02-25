О нас
Аудио новости

Завтра в Баку будут перекрыты ряд дорог

Завтра в Баку будут перекрыты ряд дорог Завтра в Баку будет перекрыто ряд дорог.
Происшествия
25 февраля 2022 г. 08:22
Завтра в Баку будут перекрыты ряд дорог

Завтра в Баку будут перекрыты ряд дорог.

Об этом Report сообщил главный инспектор Бакинской государственной дорожной полиции майор Араз Аскерли.

Он отметил, что 26 февраля в связи с 30-летием Ходжалинского геноцида перед монументом "Крик матери" на Ходжалинском проспекте в Хатаинском районе пройдет памятное мероприятие. Все перекрестки будут закрыты в сторону парламента. Будет изменено движение в направлении Самеда Вургуна, Бюльбюля, проспекта Азадыг, Ковкеб Сафарлиева, полностью закрыт въезд на проспект Нефтчиляр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DYP: "Sabah Bakıda bir sıra yollar bağlanacaq"

Другие новости из категории

В Баку автомобиль сбил 23-летнюю девушку
В Баку автомобиль сбил 23-летнюю девушку
25 февраля 2022 г. 06:29
В Гяндже 48-летний мужчина получил ножевые ранения
В Гяндже 48-летний мужчина получил ножевые ранения
25 февраля 2022 г. 04:42
Назначены судебно-медицинские экспертизы в связи с обрушением здания в Баку
Назначены судебно-медицинские экспертизы в связи с обрушением здания в Баку
24 февраля 2022 г. 16:36
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с туманом
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с туманом
24 февраля 2022 г. 15:49
МЧС обнародовало количество пострадавших в результате обрушения здания в Баку
МЧС обнародовало количество пострадавших в результате обрушения здания в Баку
24 февраля 2022 г. 14:49
В Баку обрушилось строящееся здание, пострадали два человека
ФотоВ Баку обрушилось строящееся здание, пострадали два человека
24 февраля 2022 г. 14:19
УЕФА отметил футболиста, забившего последний гол в матче с Карабахом
УЕФА отметил футболиста, забившего последний гол в матче с "Карабахом"
24 февраля 2022 г. 14:05
МВД: 84 гостя без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы
МВД: 84 гостя без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы
24 февраля 2022 г. 09:39
Экс-начальник управления Минобороны арестован
Экс-начальник управления Минобороны арестован
23 февраля 2022 г. 19:32
В Кюрдамире перевернулся микроавтобус, пострадали 8 человек 
ФотоВ Кюрдамире перевернулся микроавтобус, пострадали 8 человек 
23 февраля 2022 г. 15:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi