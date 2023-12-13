Завтра в Азербайджане ожидается снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер, к вечеру постепенно прекратятся.

В ночь с 13 на 14 декабря на Абшеронском полуострове возможны кратковременные дожди и мокрый снег. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-85%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки в виде дождя и снега, в отдельных местах осадки будут интенсивными. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем 6-10° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 0-3° мороза.