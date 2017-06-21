Завтра в Азербайджане начинается суд по делу Александра Лапшина

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Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Завтра в Бакинском суде по тяжким преступлениям начинается предварительное судебное слушание по делу блогера Александра Лапшина.

Как сообщает Report, процесс пройдет под председательством судьи Аловсата Аббасова.

Отметим, что А.Лапшин, имеющий гражданство различных стран, привлечен к уголовному делу, проводимому в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджанской Республики, в качестве подозреваемого в связи с нарушением государственных границ Азербайджана и незаконным посещением оккупированных земель, публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики. В связи с объявлением в международный розыск он был задержан правоохранительными органами Беларуси в Минске 15 декабря 2016 года, 7 февраля 2017 года экстрадирован в Азербайджан.