Завтра начинается суд на основе жалобы Акифа Човдарова

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ 8 мая начнется судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной из приговора в отношении бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова и других лиц.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Гасымова будут уточнены анкетные данные обвиняемых лиц.

Затем будут определены аргументы апелляционных жалоб.

Отметим, что А.Човдаров и другие были арестованы в 2015 году. По приговору Бакинского военного суда А.Човдарова приговорили к 12-ти, Селима Мамедова - 11-ти, Акифа Алиева - 5-ти, Орхана Османова - 4-м годам тюремного заключения.

Конфискована большая часть их имущества на 33 млн манатов и подано представление для лишения их чинов.