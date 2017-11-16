Завотделом: Во время землетрясения вместо того, чтобы убегать, нужно оставаться в том месте, где вы находитесь

© Report

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ "Во время землетрясения вместо того, чтобы убегать, нужно оставаться в том месте, где вы находитесь".

Об этом Report заявил заведующий отделом сейсмологии и геодинамики Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Таир Мамедли.

По его словам, жители многоэтажных зданий не должны выбегать из квартир: "Так как землетрясение происходит за считанные секунды, и, вместо того, чтобы убегать, нужно оставаться в том месте, где находишься и попытаться уберечь себя. Было бы лучше встать у двери, в углах комнаты или же спрятаться под столом. Это в какой-то мере может уберечь человека и сократить риск того, что на него могут упасть те или иные предметы".

Специалист отметил, что во время землетрясения в основном разрушаются дома, при строительстве которых не соблюдались правила.

Т. Мамедли заявил о необходимости проведения просветительских мероприятий в стране, где наблюдается сейсмологическая активность.