Завотделом Сабунчинского медцентра привлечен к ответственности

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуратуре проводится расследование в рамках уголовного дела по факту противоправных действий Гараджаева Ильгара Гараджа оглу, работавшего заведующим отделением в юридическом лице публичного пра

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуратуре проводится расследование в рамках уголовного дела по факту противоправных действий Гараджаева Ильгара Гараджа оглу, работавшего заведующим отделением в юридическом лице публичного права "Сабунчинский медицинский центр".

Об этом Report сообщали в пресс-службе генпрокуратуры.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что И.Гараджаев, занимая указанную должность, получил взятку в размере более 18 тыс. манатов в обмен на предоставление заключений о непригодности к военной службе пригодных призывников.

На основании собранных предварительных доказательств И.Гараджаеву были предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), 311.3.2 (получение взятки), 313 (служебный подлог). С учетом возраста и состояния здоровья решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие продолжается.