Завотделом бывшего МНБ потребовал, чтобы процесс проходил закрыто

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском военном суде прошло очередное заседание суда по уголовному делу в отношении начальника 2-го отдела Управления предварительного следствия Главного следственного управления ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) Вусала Алекперова.

Как сообщает Report, процесс под председательством Сиявуша Гаджиева продолжился показаниями обвиняемого Вусала Алекперова.

Допрошенный на предыдущем заседании по 7 эпизодам сотрудник бывшего МНБ на этот раз говорил по эпизоду пострадавшего Акифа Гурбанова. Он попросил, чтобы процесс по эпизоду А.Гурбанова проходил закрыто.

Было принято решение о проведении закрытого слушания, после чего лиц, не являющихся участниками процесса, попросили покинуть зал заседаний.

В.Алекперов не согласился с этим. Он потребовал, чтобы из зала были выведены и другие пострадавшие. Его желание также было учтено судом.

Пострадавший А.Гурбанов не явился в суд и по этой причине на процессе участвовал его представитель. В.Алекперов дал показания.

Очередное заседание суда назначено на 15 мая.

Напомним, что А.Гурбанов возглавлял строительные компании. Пригрозив ему арестом, сотрудники МНБ взяли у него 1 млн манатов.

Отметим, что В.Алекперов обвиняется по статьям 182.3.1, 182.3.2, 294.3, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 341.2.1 и 341.2.3 УК.

Наложен арест на принадлежащий В.Алекперову и оформленный на имя его супруги Шахлы Алекперовой частный дом и земельный участок площадью 0,18 га в 3-м жилом массиве поселка Бадамдар Сабаильского района и квартиру по адресу: Ясамальский район, улица Шарифзаде, дом 164, кв.42. Имущества, на которые наложен арест, оцениваются в 1 млн 277 тыс. манатов.