Завершился судебный процесс против Bank Technique на сумму 326 тыс. манатов

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Национального фонда содействия предпринимательству (НФСП) министерства экономики и промышленности Азербайджана против открытого акционерного общества (ОАО) Bank Technique.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Эльмиры Нагиевой было вынесено решение.

Согласно решению, постановление суда первой инстанции оставлено без изменений.

Отметим, что в этом году НФСП подал в суд на банк. Обратившись во 2-й Бакинский административно-экономический суд, Национальный фонд содействия предпринимательству выдвинул иск об удержании с ответчика в пользу истца штрафной задолженности в сумме 326 627 манатов, возникшей в результате задержки обязательств банка перед фондом по льготным кредитам, выделенным для ОАО Bank Technique в целях финансирования инвестиционных проектов предпринимательских субъектов. Суд частично удовлетворил иск.

Не согласившись с решением, НФСП подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.