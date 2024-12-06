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Завершился судебный процесс по уголовному делу кредитного специалиста Bank of Baku

Завершился судебный процесс по уголовному делу кредитного специалиста Bank of Baku 12:45
Происшествия
6 декабря 2024 г. 15:49
Завершился судебный процесс по уголовному делу кредитного специалиста Bank of Baku

Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении кредитного специалиста Bank of Baku и его родственника, обвиняемых в незаконной выдаче кредитов через Ширванский филиал кредитной организации.

Как сообщает Report, в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Али Алиева был вынесен приговор обвиняемым.

Согласно приговору, бывший кредитный специалист Ширванского филиала Bank of Baku Аббасов Бахрам Абдулла оглу, вступив в сговор со своим родственником Азизом Рзаевым, незаконно, в том числе путем подлога документов заемщиков, выдал кредиты на общую сумму 168 200 манатов. В рамках схемы махинации А.Рзаев, работавший водителем такси, направлял к Аббасову лиц, которые хотели получить кредит.

Бахраму Аббасову были предъявлены обвинения по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 313 (служебный подлог) УК АР, а Азизу Рзаеву - по статьям 32.5, 308.1, 32.5, 311.3.2 и 32.5, 313 УК АР.

Решением суда Аббасов приговорен к 8,5 годам тюремного заключения с лишением права сроком на два года занимать руководящие и материально-ответственные должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

Рзаев приговорен к восьми годам и трем месяцам тюремного заключения с лишением права сроком на два года занимать руководящие и материально ответственные должности в органах государственного и местного самоуправления.

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