Завершился судебный процесс по делу свояка "Лоту Гули"

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Видади Гусейнова, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой было объявлено о завершении судебного следствия.

Гособвинитель попросил у суда время для выступления.

Очередное заседание назначено на 26 апреля.

Отметим, что согласно обвинительному акту, 30 апреля 2016 года В.Гусейнов был задержан в качестве подозреваемого лица сотрудниками 13-го отделения полиции Сабунчинского РУП напротив дома №4 по улице Мира в поселке Бакиханов Сабунчинского района. При нем нашли 12,360 г героина.

В отношении В.Гусейнова возбуждено уголовное дело по ст. 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) УК и решением Сабунчинского районного суда избрана мера пресечения – арест сроком на 3 месяца.

После рассмотрения уголовного дела в прокуратуре Сабунчинского района, его направили в суд.

При рассмотрении дела в Сабунчинском районном суде под председательством судьи Ильгара Аббасова гособвинитель выступил с ходатайством. Прокурор обосновал ходатайство тем, что орган предварительного следствия был не прав при оценке вопроса приобретения, хранения и перевозки В.Гусейновым не с целью продажи 12,360 г героина. Он потребовал возвращения уголовного дела на предварительное следствие. Суд удовлетворил ходатайство. Согласно решению, уголовное дело вновь было направлено в прокуратуру для предварительного расследования.

Затем в отношении В.Гусейнова выдвинули обвинение по статье 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров в крупном размере) УК.

Напомним, что В.Гусейнов приходится свояком ныне находящемуся в заключении и известному в криминальном мире как "Лоту Гули" авторитету Надиру Салифову.