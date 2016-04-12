Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе известного адвоката и боксера против Turkish Airlines

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе известного адвоката Камандара Насибова и члена боксерского клуба Baku Fires Магомеда Гурбанова против азербайджанского представительства авиакомпании Turkish Airlines.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Айгюн Абдуллаевой было объявлено решение.

Решение Хатаинского районного суда частично аннулировано. Снижена сумма компенсации за нанесенный ущерб К.Насибову и М.Гурбанову.

Отметим, что в 2015 году адвокат К.Насибов в качестве юриста боксерского клуба Baku Fires, вместе с членом клуба Магомедом Гурбановым летели на турнир в столицу Аргентины Буэнос-Айрес, но вместо этого самолет приземлился в аэропорту Сан-Паулу, после чего лайнер вернулся в Турцию.

К.Насибов и М.Гурбанов обратились в суд. Хатаинский районный суд частично удовлетворил иск. Суд вынес решение о выплате авиакомпанией 11 тыс. 677 манатов из нанесенного К.Насибову ущерба в размере 23 тыс. 621 маната и 11 тыс. 647 манатов из нанесенного Магомеду Гурбанову ущерба в сумме 21 тыс. 689 манатов. Однако стороны остались недовольны решением и подали апелляционные жалобы.