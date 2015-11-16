Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе экстрадированного из России в Азербайджан лица

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде состоялся суд по апелляционной жалобе, поданной из приговора в отношении экстрадированного из России в Азербайджан Илишаева Рауфа Мататяевича, обвиняемого в контрабанде и продаже наркотиков.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Гадима Бабаева, решение Бакинского суда по тяжким преступлениям было оставлено неизменным.

Отметим, что в 2008 году Р.Илишаев был обвинен в Российской Федерации в контрабанде и продаже наркотических средств. Его приговорили в РФ к 10 годам лишения свободы. В этом году он был экстрадирован в Азербайджан. Р.Илишаев обвиняется по статьям 206.4, 28.234.4.1 и 234.4.3 УК АР.

11 сентября в Бакинском суде по тяжким преступлениям было отрегулировано лишение его свободы сроком на 10 лет. Подсчет срока отбывания наказания ведется с 2008 года.