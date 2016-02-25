Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе азербайджанца, воевавшего в Сирии в составе ИГИЛ

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении Адилова Эльшана Сардар оглу, обвиняемого в участии в составе незаконных вооруженных подразделений в Сирии и Ираке.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Вагифа Мирсагулова было внесено решение.

Согласно решению, приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям оставлен без изменения, апелляционная жалоба обвиняемого не была удовлетворена.

Отметим, что в течение 2013-2015 гг. Эльшан Адилов принимал участие в деятельности различных не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований, различных групп на территории Сирии и Ирака, в том числе террористической организации ИГИЛ.

14 декабря 2015 года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Э.Адилов осужден к 15 годам лишения свободы. Не согласившись с приговором, осужденный обратился с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.