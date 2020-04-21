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Завершился период карантина помилованных лиц

Завершился период карантина помилованных лиц

Сегодня помилованные по распоряжению президента Ильхама Алиева лица были выпущены из карантина.

Как сообщает Report, 176 человек после двухнедельного карантина направились в свои дома.

Отметим, что 6 апреля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц".

Согласно распоряжению, 176 приговоренных к лишению свободы лиц старше 65 лет были освобождены от неотбытой части наказания. 

С учетом распространения пандемии в различных регионах нашей республики, а также учитывая тот факт, что территория проживания помилованных граждан охватывает почти 40 районов, до их отправки в свои дома, было изучено состояние здоровья членов их семей. С этой целью освобожденные лица на две недели были размещены в одном из центров отдыха, где имелись все необходимые условиями, в том числе продовольствие и медицинское обеспечение.

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