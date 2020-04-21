Завершился период карантина помилованных лиц

Сегодня помилованные по распоряжению президента Ильхама Алиева лица были выпущены из карантина.

Как сообщает Report, 176 человек после двухнедельного карантина направились в свои дома.

Отметим, что 6 апреля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц".

Согласно распоряжению, 176 приговоренных к лишению свободы лиц старше 65 лет были освобождены от неотбытой части наказания.

С учетом распространения пандемии в различных регионах нашей республики, а также учитывая тот факт, что территория проживания помилованных граждан охватывает почти 40 районов, до их отправки в свои дома, было изучено состояние здоровья членов их семей. С этой целью освобожденные лица на две недели были размещены в одном из центров отдыха, где имелись все необходимые условиями, в том числе продовольствие и медицинское обеспечение.