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Завершился июльский призыв на военную службу

Завершился июльский призыв на военную службу В Азербайджане завершился очередной призыв на действительную военную службу.
Происшествия
31 июля 2024 г. 12:42
Завершился июльский призыв на военную службу

В Азербайджане завершился очередной призыв на действительную военную службу.

Как сообщили Report в Государственной службе Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу, в течение июля был успешно организован процесс комплектации Вооруженных сил Азербайджана призывниками.

Отметим, что 20 мая президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О призыве с 1 по 30 июля 2023 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы".

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