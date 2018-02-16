Завершился допрос потерпевших на суде по делу Габиля Велиева

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось заседание по делу главного редактора газеты “Гюндялик Бакы” Габиля Велиева.

Как сообщает Report, на заседании суда под председательством судьи Фикрета Гарибова дал показания потерпевший Рабил Гусейнов. Он отметил, что был знаком с Г.Велиевым, и один раз встречался в городе Ширван: "Рафиг позвонил и сказал, что Габиль приедет туда, ему нужно передать деньги. Он дал мне 780 манатов, а я передал их Габилю. После этого передавал ему и деньги Расима".

На процессе завершился допрос потерпевших и свидетелей.

Затем выступил сам Г.Велиев. Он сказал, что отвергает все обвинения против него. После этого было объявлено о завершении судебного следствия.

Очередной процесс назначен на 27 февраля.

Напомним, что Г.Велиев был задержан в ходе спецоперации, проведенной Службой госбезопасности. Согласно информации, распространенной отделом по связям с общественностью Службы госбезопасности, в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками СГБ, были задержаны главный редактор газеты "Гюндялик Бакы" Габиль Велиев, главный редактор газеты "Бизим довр" Сурхай Алиев и его заместитель Хикмет Наджафли. Решением Сабаильского районного суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Согласно распространенной информации, войдя в преступный сговор, группа лиц организовывала встречи женщин с отдельными лицами и вела скрытые съемки свиданий с использованием специальных технических средств, шантажировала их, угрожала отдельным лицам публикациями порочащих сведений и клеветнической информации с целью вымогательства крупной суммы денег. Этим способом периодически собирала дань с предпринимателей и работающих в различных организациях лиц. СГБ Азербайджана предотвратила деятельность группы лиц, занимавшейся созданием "рэкетских" изданий на территории Азербайджанской Республики и действующих под видом журналистов этих изданий с целью шантажа и вымогательства.

В результате проведенного СГБ расследования возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства путем угроз, проведения оперативно-розыскной деятельности лицами, не имеющими полномочия на ее проведение, с использованием технических средств, предусмотренных для получения конфиденциальной информации.

Предварительное следствие по уголовному делу обвиняемого главного редактора газеты "Бизим довр" С.Алиева и его заместителя Х.Наджафли было завершено, уголовное дело в отношении их, отделено от уголовного дела Г.Велиева.