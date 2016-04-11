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    Завершилось судебное следствие по делу шурина Эмина Милли

    Государственный обвинитель попросил предоставить время для выступления

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Назима Агабекова, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева было объявлено о завершении судебного следствия.

    Государственный обвинитель попросил предоставить время для выступления.

    Очередное заседание суда назначено на 14 апреля.

    Отметим, что Н.Агабеков, обвиняемый в торговле наркотическими средствами, является шурином директора Meydan TV Эмина Милли. Он был задержан сотрудниками Главного управления полиции города Баку. По официальной информации, у него было обнаружено и изъято 6 г героина.

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