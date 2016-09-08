Завершилось судебное следствие по делу убийцы председателя муниципалитета и ее супруга

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Фадаи Гусейнова, обвиняемого в убийстве председателя муниципалитета Сарай Васили Абилгасановой и ее мужа Вафадара Абилгасанова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова показания дал свидетель Али Мамедов.

Он отметил, что купил землю в поселке Сарай за 6 тыс. манатов: "После этого получил документы на землю. Не имею никаких жалоб".

Затем в качестве свидетелей были допрошены Намиг Гасанов, Самеддин Шабанов, заведующий хозяйственным отделом муниципалитета Сарай Зиядхан Мамедов.

Очередное заседание суда назначено на 22 сентября.

Отметим, что убийство произошло 8 июля прошлого года в поселке Сарай. Председатель муниципалитета 39-летняя Василя Гасанова и ее муж Вафадар Гасанов были жестоко убиты. В ходе расследований выяснилось, что убийство совершил 35-летний Фадаи Гусейнов, который был близким другом семьи. Ф.Гусейнов пришел в дом Гасановых ночью, между ними возник конфликт. На почве конфликта он убил В.Гасанову режущим предметом, а ее мужа В.Гасанова - из огнестрельного оружия.