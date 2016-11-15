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    Завершилось судебное следствие по делу председателя НПО, обвиняемого в присвоении

    Сотрудник Государственного таможенного комитета подтвердил свои показания

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен судебный процесс по уголовному делу председателя НПО Ильгара Алиева, обвиняемого в присвоении.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова показания дали свидетели Ильхам Агаев, Роял Мустафаев и Али Назаров.

    И.Агаев, являющийся сотрудником Государственного таможенного комитета, подтвердил свои показания.

    Затем было объявлено о завершении судебного следствия по делу И.Алиева. Слово было передано гособвинителю. Прокурор попросил время для выступления. 

    Очередное судебное заседание назначено на 24 ноября.

    Отметим, что по возвращении авиарейсом Москва-Баку сотрудниками Государственного таможенного комитета с помощью рентген-аппарата был осмотрен багаж  гражданина Азербайджанской Республики Ильгара Алиева, на мониторе были отображены металлические предметы, поэтому была произведена повторная проверка. 

    В чемодане И.Алиева были обнаружены и изъяты 7 ножей различной формы и величины, 1 пятиконечный предмет в форме остроугольной звезды, 1 ручка с камерой и одни очки со встроенной камерой, которые не были указаны в декларации. 

    И.Алиев отметил, что является председателем НПО Yeni Sabah, и эти вещи привез из Таиланда. 

    Он обвиняется по ст.ст. 179.3.2 (присвоение), 192 (незаконное предпринимательство), 228.4 (незаконное хранение оружия) и 308 (превышение должностных полномочий) УК. 

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