Завершилось судебное следствие по делу председателя НПО, обвиняемого в присвоении

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен судебный процесс по уголовному делу председателя НПО Ильгара Алиева, обвиняемого в присвоении.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова показания дали свидетели Ильхам Агаев, Роял Мустафаев и Али Назаров.

И.Агаев, являющийся сотрудником Государственного таможенного комитета, подтвердил свои показания.

Затем было объявлено о завершении судебного следствия по делу И.Алиева. Слово было передано гособвинителю. Прокурор попросил время для выступления.

Очередное судебное заседание назначено на 24 ноября.

Отметим, что по возвращении авиарейсом Москва-Баку сотрудниками Государственного таможенного комитета с помощью рентген-аппарата был осмотрен багаж гражданина Азербайджанской Республики Ильгара Алиева, на мониторе были отображены металлические предметы, поэтому была произведена повторная проверка.

В чемодане И.Алиева были обнаружены и изъяты 7 ножей различной формы и величины, 1 пятиконечный предмет в форме остроугольной звезды, 1 ручка с камерой и одни очки со встроенной камерой, которые не были указаны в декларации.

И.Алиев отметил, что является председателем НПО Yeni Sabah, и эти вещи привез из Таиланда.

Он обвиняется по ст.ст. 179.3.2 (присвоение), 192 (незаконное предпринимательство), 228.4 (незаконное хранение оружия) и 308 (превышение должностных полномочий) УК.