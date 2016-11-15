Завершилось судебное следствие по делу Машаллаха Ахмедова

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание суда по уголовному делу в отношении известного футболиста Машаллаха Ахмедова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева было объявлено о завершении судебного следствия по делу.

Судья заявил, что арестован иранец Мухаммадпур Алирза, проходящий в качестве свидетеля по уголовному делу.

Очередное заседание суда назначено на 22 ноября.

Отметим, что М.Ахмедов был задержан 14 декабря 2015 года сотрудниками Бинагадинского районного отделения полиции. По предварительным данным, бывший футболист "Нефтчи" обещал клиенту в Баку привезти из-за рубежа каменные плиты на сумму 150 тыс. манатов. Однако М.Ахмедов не выполнил данное обещание и не вернул деньги за плиты.

16 декабря в Бинагадинском районном суде в отношении М.Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Не согласившись с решением суда, футболист-ветеран обратился в Бакинский апелляционный суд. Однако апелляционная жалоба не была удовлетворена.

30 декабря Бинагадинский районный суд отменил меру пресечения в виде ареста в отношении М.Ахмедова. Он освобожден под домашний арест.

В августе этого года предварительное следствие по уголовному делу М.Ахмедова было завершено и материалы дела отправлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Однако прокуратура вынесла решение о возвращении уголовного дела в предварительное следствие. Дело было возвращено предварительному следствию.

Напомним, что М.Ахмедов родился в 1959 году в Гяндже. Он играл в составе клуба "Нефтчи" с 1977 года. В 1995 году работал основным тренером национальной команды. С декабря 2008 года является вице-президентом Ассоциации региональных футбольных федераций Азербайджана, руководит которой Искендер Джавадов.