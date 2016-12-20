Завершилось предварительное следствие по уголовному делу убийцы заведующей сектором Милли Меджлиса

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу обвиняемого в убийстве своей жены в Баку.

Как сообщает Report, следствие по уголовному делу Мазахира Гасыми, проводимое в Сабаильской районной прокуратуре, было завершено, дело для рассмотрения направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Дело передано в производство судьи Аловсата Аббасова. Процесс начнется в ближайшие дни.

Отметим, что убийство произошло 9 сентября этого года по адресу Сабаильский район, поселок Баилово, улица Ханлара, 10, квартира 4. М.Гасыми нанес удары топором своей жене Фариде Меджидовой. Женщина скончалась на месте от полученных травм. М.Гасыми был задержан.

Убитая Ф.Меджидова работала заведующей сектором в Аппарате Милли Меджлиса. В прошлом году она вышла на пенсию в связи с возрастом.

По словам близких, между Ф.Меджидовой и ее мужем М.Гасыми возник спор, муж убил ее в корыстных целях.