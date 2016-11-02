Завершилось предварительное следствие по уголовному делу убийцы своей возлюбленной

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Баку завершилось предварительное следствие по уголовному делу убийцы 22-летней девушки.

Как сообщает Report, предварительное следствие по уголовному делу Гараева Видади Азиз оглу (1961 г.р.) было проведено и завершено в Насиминской районной прокуратуре, дело для рассмотрения направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Дело передано в производство судьи Самира Алиева.

Дата подготовительного судебного заседания станет известна в ближайшие дни.

Убийство произошло 2 июля этого года в магазине в подземном переходе на пересечении улиц Самеда Вургуна и Физули в Насиминском районе города Баку. Согласно обвинительному акту, В.Гараев ударом ножом в шею убил свою знакомую - жительницу Тертерского района Асланлы Гюльпери Расим гызы (1994 г.р.).

В.Гараев был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В предварительных показаниях он отметил, что с Г.Асланлы познакомился некоторое время назад и между ними возникли отношения. Он убил ее на почве ревности.

В.Гараев обвиняется по ст. 120.1 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса.