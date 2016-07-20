Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Акифа Човдарова и еще троих лиц - ЭКСКЛЮЗИВ

Уголовное дело четырех арестованных должностных сотрудников бывшего МНБ передано в отдельное производство

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Уголовное дело четырех арестованных должностных сотрудников ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) передано в отдельное производство.

Как сообщает Report, это бывший начальник Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майор Акиф Човдаров, бывший работник Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковник Селим Мамедов, бывший начальник управления МНБ, майор Акиф Алиев и бывший завотделом Орхан Османов.

Предварительное следствие по уголовному делу этих лиц завершилось. В настоящее время адвокаты и стороны знакомятся с материалами дела. После завершения стадии ознакомления дело для рассмотрения будет направлено в суд.

Отметим, что в информации Генпрокуратуры от 25 ноября прошлого года говорилось о привлечении 21 бывшего сотрудника МНБ в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении 19 человек избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении одного человека - подписки о невыезде. Еще один человек объявлен в розыск путем избрания в его отношении меры пресечения в виде ареста. 57 человек признаны пострадавшими. Их права были нарушены в результате преступных действий сотрудников министерства национальной безопасности. Сумма нанесенного им ущерба составляет десятки миллионов манатов.

В отношении А.Човдарова и других сотрудников было возбуждено уголовное дело по статьям 308.2 (злоупотребление должностными обязанностями, деяния, предусмотренные статьей 308.1 настоящего Кодекса, повлекшие тяжкие последствия, либо совершенные в целях воздействия на результаты выборов (референдума), 311.3.1 (получение взятки (пассивное взяточничество), группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки (пассивное взяточничество), неоднократно), 311.3.3 (получение взятки (пассивное взяточничество), в крупном размере), 311.3.4 (с применением угроз), 145.3 (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух или более лиц, в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, в отношении несовершеннолетнего, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК.