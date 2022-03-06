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Завершилось исполнение Акта об амнистии

Завершилось исполнение Акта об амнистии Завершилось исполнение Акта об амнистии, принятого по случаю 8 ноября - Дня Победы.
Происшествия
6 марта 2022 г. 13:28
Завершилось исполнение Акта об амнистии

Завершилось исполнение Акта об амнистии, принятого по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила начальник Управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Айнур Сабитова.

В связи с этим 11 марта состоится пресс-конференция с участием соответствующих руководящих лиц министерства.

Напомним, на заседании Милли Меджлиса 5 ноября 2021 года было принято решение об объявлении амнистии в связи с 8 ноября - Днем Победы. Акт амнистии был принят по инициативе президента Ильхама Алиева.

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