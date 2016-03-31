Завершилась судебная тяжба между ООО CATEL и Azercell Telekom

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью CATEL в отношении ООО Azercell Telekom.

Как сообщает Report, на последнем процессе было вынесено решение.

Согласно решению, распоряжение суда первой инстанции было аннулировано, утверждено примирительное соглашение. Производство по дело прекращено.

Отметим, что ООО Azercell Telekom подало в суд на ООО СATEL. Обратившись в 1-й Бакинский административно-экономический суд, Azercell Telekom выдвинул предварительный иск о выплате долга и неустойки и встречный иск о признании измененным условий договора. Суд удовлетворил предварительный иск, однако отклонил встречный иск. Не согласившись с решением, ООО CATEL обратилось с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.

В качестве третьего лица указано министерство связи и информационных технологий.