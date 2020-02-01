Завершилась эвакуация граждан Азербайджана из Китая - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Военно-грузовой самолет, отправленный для эвакуации граждан Турции и Азербайджана, вылетел из китайского города Ухань.

Как передает Report, самолет сначала приземлится в столице Монголии Улан-Баторе, а затем оттуда вылетит в Анкару.

Отметим, что в аэропорту Уханя их осмотрели врачи. Всем пассажирам была выдана спецодежда, включая экипаж. Доставленные в Турцию граждане, экипаж самолета и команда медиков будут находиться в карантине 14 дней.

*** 18:32

Начат процесс эвакуации граждан Азербайджана из эпицентра распространения нового коронавируса - китайской Ухани.

Как сообщает Report, в настоящее время идет процесс сбора эвакуируемых.

После прохождения обследования в аэропорту, в случае, если у них не будет выявлено признаков температуры, то как ожидается, этой ночью они вылетят из Ухани на принадлежащем Турции военно-транспортом самолете.

Напомним, ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция эвакуирует граждан Азербайджана из эпицентра распространения коронавируса в Китае.

Wuhan

В Ухани находятся 7 граждан Азербайджана, в основном, это студенты местных вузов.