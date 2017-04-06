Завершено судебное разбирательство по делу Натига Керимова

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по делу обвиняемых в государственной измене председателя Совета аксакалов Нардарана Натига Керимова и бывшего заместителя председателя Исламской партии Азербайджана Ингилаба Ахадова.

Как сообщает Report, на закрытом заседании под председательством судьи Ахмеда Гулиева было отмечено, что судебное разбирательство подходит к концу.

Прокурор попросил время для выступления.

Следующее заседание суда назначено на 13 апреля.

Отметим, что в результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности, были выявлены основательные подозрения в том, что гражданин Азербайджанской Республики, житель поселка Нардаран Сабунчинского района города Баку Керимов Натиг Аловсат оглу был привлечен к сотрудничеству сотрудниками зарубежных спецслужб, на протяжении длительного времени выполнял данные ими поручения, совершил государственную измену путем шпионажа во вред государственной безопасности Азербайджанской Республики.

В связи с этим Натиг Керимов был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, проводимому Главным следственным управлением СГБ, 7 января прошлого он был привлечен к следствию в качестве подозреваемого по ст. 274 (государственная измена) УК. Решением Сабаильского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

19 января по решению Сабаильского районного суда избранная в отношении Н.Керимова мера наказания в виде ареста была заменена на домашний арест.

В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности, были установлены основательные подозрения в том, что гражданин Азербайджанской Республики Ахадов Ингилаб Халил оглу был привлечен сотрудниками иностранных спецслужб к тайному сотрудничеству, начиная с 2011 года, периодически выполнял их поручения и совершил государственную измену во вред государственной безопасности Азербайджанской Республики.

В связи с этим Ингилаб Ахадов был задержан и 27 января как подозреваемый по уголовному делу, возбужденному Главным управлением Службы государственной безопасности, был привлечен в качестве обвиняемого по ст. 274 (государственная измена) УК, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста, срок которой неоднократно продлевался.

10 января этого года в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное судебное заседание под председательством судьи Эльдара Исмаилова. На процессе судья взял самоотвод. По его словам, в ходе изучения уголовного дела выяснилось, что расследование проводилось Службой государственной безопасности. Э.Исмаилов отметил, что в следственную группу по данному делу входил также его сын Эмиль Исмаилзаде: "Законодательство не допускает рассмотрения дела при моем председательстве, поэтому я беру самоотвод".

Суд удовлетворил самоотвод. Согласно решению, уголовное дело будет направлено председателю Бакинского суда по тяжким преступлениям Махмуду Набиеву для повторной передачи в производство.