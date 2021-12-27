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Завершено судебное следствие по уголовному делу Эльдара Гасанова

Завершено судебное следствие по уголовному делу Эльдара Гасанова Завершено судебное расследование по уголовному деле бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова.
Происшествия
27 декабря 2021 г. 16:37
Завершено судебное следствие по уголовному делу Эльдара Гасанова
Эльдар Гасанов

Завершено судебное следствие по уголовному деле бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова.

Как сообщает Report, решение было объявлено на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Афгана Гаджиева.

Прокурор попросил у суда время для выступления.

Процесс будет продолжен 29 декабря.

Напомним, Эльдару Гасанову инкриминируются статьи 308.2 (злоупотребление должностными обязанностями) 308-1.1 (растрата бюджетных средств не по назначению), 313, 179.3.2, 193-1.3.2 УК АР.

По уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в связи с тем, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики злоупотребляют своими полномочиями, совершают действия, наносящие существенный ущерб охраняемым законом интересам государства, а также по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, взяточничества, были привлечены к уголовной ответственности начальник Управления делами МИД, председатель тендерной комиссии министерства Фархад Моллазаде, начальник Консульского управления Фаиг Багиров и другие, в отношении них решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе оперативно-следственных мероприятий по продолжающемуся уголовному делу были получены новые сведения о присвоении средств государственного бюджета, выделенных на различные направления деятельности МИД.

На основании собранных материалов соответствующим решением была назначена комплексная проверка по финансово-хозяйственной деятельности, в ходе которой возникли обоснованные подозрения в том, что посол Азербайджанской Республики в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Гасанов Эльдар Гумбат оглу использовал не по назначению значительные бюджетные средства и совершил другие противоправные действия.

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Версия на азербайджанском языке Eldar Həsənovun məhkəmə istintaqı yekunlaşıb

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