Завершено судебное расследование по делу о покушении на Фазиля Мустафу

Завершилось судебное расследование по уголовному делу Эмина Алиярова, Рашада Ахмедова, Азера Сарыджанова, Эльшада Аскерова и Сабухи Ширинова, задержанных в связи с покушением на депутата Фазиля Мустафу.

Завершилось судебное расследование по уголовному делу Эмина Алиярова, Рашада Ахмедова, Азера Сарыджанова, Эльшада Аскерова и Сабухи Ширинова, задержанных в связи с покушением на депутата Фазиля Мустафу.

Как сообщает Report, судебный процесс проходил в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльнура Нуриева.

На заседании были заслушаны выступления Фазиля Мустафы.

Затем судья потребовал завершения судебного расследования и суд принял решение о завершении следствия.

Следующее заседание суда назначено на 13 июня.

28 марта прошлого года на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу было совершено вооруженное нападение перед его домом. В результате Ф.Мустафа получил огнестрельные ранения.

По факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности было возбуждено уголовное дело по ст. 277 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 228.2.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) УК АР.

По подозрению в совершении преступления были задержаны Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Азер Сарыджанов, Эльшад Аскеров и Сабухи Ширинов.