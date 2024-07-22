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Завершено следствие по делу о взрыве в мебельном цехе в Баку, унесшего жизни 10 человек

Завершено следствие по делу о взрыве в мебельном цехе в Баку, унесшего жизни 10 человек Завершено следствие по делу о взрыве в мебельном цехе в Баку, унесшего жизни 10 человек.
Происшествия
22 июля 2024 г. 16:26
Завершено следствие по делу о взрыве в мебельном цехе в Баку, унесшего жизни 10 человек

Завершено следствие по делу о взрыве в мебельном цехе в Баку, унесшего жизни 10 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что по факту взрыва в мебельном цехе, расположенном на территории ОАО Bakı Ağac Emalı, в результате чего погибли 10 человек и еще 23 получили ранения, в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры завершено следствие.

Напомним, что в рамках уголовного дела о произошедшем 15 января этого года пожаре в мебельном цехе в Баку были арестованы два человека - акционер и фактический владелец ОАО Bakı Ağac Emalı Таги Ибрагимов и фактический руководитель компании Тогрул Рзаев. Решением суда в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, дело отправлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 10 nəfərin ölümü ilə nəticələnən partlayışla bağlı istintaq tamamlanıb

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