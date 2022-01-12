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Завершено разбирательство в связи с избиением Тофика Ягублу

Завершено разбирательство в связи с избиением Тофика Ягублу Завершено разбирательство, проведенное на основании обращения Тофика Ягублу в связи с применением в отношения него физического насилия и морального давления.
Происшествия
12 января 2022 г. 15:44
Завершено разбирательство в связи с избиением Тофика Ягублу
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Завершено разбирательство, проведенное на основании обращения Тофика Ягублу в связи с применением в отношения него физического насилия и морального давления.

Об этом Report сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

Сообщается, что в Сабаильской районной прокуратуре было проведено разбирательство в связи с обращением Тофика Ягублу о том, что он был избит и подвергся физическому насилию и моральному давлению 1 декабря 2021 года на "Площади фонтанов" во время участия в шествии с требованием освободить арестованного и объявившего голодовку Салеха Рустамли.

В ходе разбирательства представленные Тофиком Ягублу в заявлении обстоятельства не были подтверждены, вследствие чего из-за отсутствия состава преступления 30 декабря было отказано в возбуждении уголовного дела по собранным материалам.

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Версия на азербайджанском языке Tofiq Yaqublunun döyülməsi ilə bağlı aparılan araşdırma yekunlaşıb

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