Завершено разбирательство в связи с избиением Тофика Ягублу

Завершено разбирательство, проведенное на основании обращения Тофика Ягублу в связи с применением в отношения него физического насилия и морального давления.

Завершено разбирательство, проведенное на основании обращения Тофика Ягублу в связи с применением в отношения него физического насилия и морального давления.

Об этом Report сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

Сообщается, что в Сабаильской районной прокуратуре было проведено разбирательство в связи с обращением Тофика Ягублу о том, что он был избит и подвергся физическому насилию и моральному давлению 1 декабря 2021 года на "Площади фонтанов" во время участия в шествии с требованием освободить арестованного и объявившего голодовку Салеха Рустамли.

В ходе разбирательства представленные Тофиком Ягублу в заявлении обстоятельства не были подтверждены, вследствие чего из-за отсутствия состава преступления 30 декабря было отказано в возбуждении уголовного дела по собранным материалам.