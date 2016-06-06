​Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти гражданина Азербайджана

Баку. 6 Июня. REPORT.AZ/ Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский следственного управления СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего гражданина Республики Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, вечером 24 марта 2016 года, в гараже, расположенном недалеко от ресторана «Славянский» в городе Петропавловске – Камчатском, группа мужчин и женщин отмечала «второй день рождения» одного из присутствующих - 48-летнего уроженца Республики Азербайджан, несколько лет назад в этот день перенесшего клиническую смерть. В процессе употребления спиртного, между 34-летним обвиняемым и «именинником» произошел конфликт, в ходе которого, обвиняемый ножом нанес ножевую рану в область груди потерпевшего.

Присутствующие в гараже знакомые потерпевшего отвезли его в больницу, однако принятыми мерами предотвратить наступление смерти мужчины, не удалось.

В ходе следствия, обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему преступлении в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.