Завершено расследование убийства криминального авторитета "Курда Амо", дело передано в суд

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Тарзана Шамилова, обвиняемого в убийстве члена криминального мира Ахмеда Арабова, известного по прозвищу "Курд Амо".

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Тарзана Шамилова, обвиняемого в убийстве криминального авторитета Ахмеда Арабова, известного по прозвищу "Курд Амо".

Как сообщает Report, материалы, собранные в отношении обвиняемого, направлены на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Натига Алиева. Подготовительное заседание суда пройдет 14 ноября.

Напомним, убийство было совершено 16 июля этого года на участке автодороги Хиндарх-Борсунлу, проходящей через территорию села Вейисли Геранбойского района. По информации следствия, автомобили Тарзана Шамилова (1988 г.р.) и Ахмеда Арабова (1984 г.р.) столкнулись в ДТП. Шамилов переехал на своем автомобиле Арабова, когда он вышел из машины.

Арабов скончался в больнице на следующий день. В связи с этим в Геранбойском РОП было возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР, Шамилов был арестован.