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Завершено расследование убийства криминального авторитета "Курда Амо", дело передано в суд

Завершено расследование убийства криминального авторитета "Курда Амо", дело передано в суд Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Тарзана Шамилова, обвиняемого в убийстве члена криминального мира Ахмеда Арабова, известного по прозвищу "Курд Амо".
Происшествия
2 ноября 2024 г. 10:31
Завершено расследование убийства криминального авторитета Курда Амо, дело передано в суд

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Тарзана Шамилова, обвиняемого в убийстве криминального авторитета Ахмеда Арабова, известного по прозвищу "Курд Амо".

Как сообщает Report, материалы, собранные в отношении обвиняемого, направлены на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Натига Алиева. Подготовительное заседание суда пройдет 14 ноября.

Напомним, убийство было совершено 16 июля этого года на участке автодороги Хиндарх-Борсунлу, проходящей через территорию села Вейисли Геранбойского района. По информации следствия, автомобили Тарзана Шамилова (1988 г.р.) и Ахмеда Арабова (1984 г.р.) столкнулись в ДТП. Шамилов переехал на своем автомобиле Арабова, когда он вышел из машины.

Арабов скончался в больнице на следующий день. В связи с этим в Геранбойском РОП было возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР, Шамилов был арестован.

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Версия на азербайджанском языке Kriminal aləm üzvünü qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxsin istintaqı başa çatıb

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