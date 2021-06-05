Завершено предварительное следствие по уголовному делу экс-депутата

Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывшего депутата Милли Меджлиса Рафаэля Камиль оглу Джабраилова.

Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывшего депутата Милли Меджлиса Рафаэля Камиль оглу Джабраилова.

Как сообщает Report, уголовное дело для рассмотрения направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям .

Уголовное дело находится в производстве судьи Ахмеда Гулиева. Время суда пока неизвестно.

По факту совершения депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики III, IV и V созывов Джабраиловым Рафаэлем Камиль оглу мошенничества с нанесением ущерба в крупном размере и по другим фактам в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре по соответствующим статьям Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного следствия были выявлены обоснованные подозрения в том, что Рафаэль Джабраилов, злоупотребив служебным положением, получил в качестве взятки денежные средства в размере 240 тысяч манатов, которые потратил на личные нужды.

Рафаэлю Джабраилову предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса, в его отношении по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.