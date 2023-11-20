Завершено предварительное следствие по делу армянского диверсанта, нарушившего границу Азербайджана

Завершено предварительное следствие по уголовному делу армянского диверсанта Гагика Ашотовича Восканяна, задержанного за нарушение азербайджанской границы.

Завершено предварительное следствие по уголовному делу армянского диверсанта Гагика Ашотовича Восканяна, задержанного за нарушение азербайджанской границы.

Как сообщает Report, дело будет рассмотрено 30 ноября в Гянджинском суде по тяжким преступлениям на судебном заседании под председательством судьи Абдуллы Мамедова.

Отметим, что по факту нарушения государственной границы Азербайджанской Республики 16 августа 2023 года разведывательно-диверсионной группой вооруженных сил Армении на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Кяльбаджарского района, Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело и проведено предварительное следствие.

Г. Восканяну предъявлены обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц, состоявших в предварительном сговоре) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.