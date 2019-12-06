Завершено предварительное следствие по делу Юниса Сафарова, дело передано в суд

Завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана в отношении входившего в преступную группировку Юниса Сафарова в связи с совершенным 3 июля 2018 года заранее спланированным террористическим актом против главы Исполнительной власти города Гянджа и сотрудника полиции, актом применения силы против двух сотрудников полиции, выполнявших служебные обязанности, и их убийства группой радикально настроенных лиц религиозной направленности, учинивших массовые беспорядки в поддержку этого террористического акта, и по другим фактам.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Оперативно-следственная группа провела следственные мероприятия по уголовному делу и, завершив следствие в отношении 12 членов организованной преступной группировки, включая Ю.Сафарова, передала дело на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

В отношении 11 лиц, сбежавших от уголовного преследования за пределы страны, объявлен международный розыск, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.