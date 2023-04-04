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Завершено предварительное следствие по делу в отношении организаторов азартных игр

Завершено предварительное следствие по делу в отношении организаторов азартных игр Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении обвиняемых в организации азартных игр и осуществлении незаконной предпринимательской деятельности.
Происшествия
4 апреля 2023 г. 12:55
Завершено предварительное следствие по делу в отношении организаторов азартных игр

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении обвиняемых в организации азартных игр и осуществлении незаконной предпринимательской деятельности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ходе расследования, проведенного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, было установлено, что Сархан Сулейманов, Тахмин Муслимзаде, Ниджат Зульфугаров, Нуслат Халилов и другие с целью сокрытия своих преступных намерений заключили договор о коммерческом представительстве с брендом "Топаз". Таким образом, были выявлены обоснованные подозрения в том, что в период 2017-2022 годов они организовывали азартные игры в ряде пунктов "Топаз", расположенных в городе Баку и Абшеронском районе, и заработали на этом более 2 млн 927 тыс. манатов.

Задержанным предъявлены обвинения по статьям 192.3.2 и 244-1.4 Уголовного кодекса, избрана мера пресечения в виде ареста.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

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