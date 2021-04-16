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Завершено предварительное следствие по делу экс-владельца сети магазинов "İdeal"

Завершено предварительное следствие по делу экс-владельца сети магазинов "İdeal" В Бинагадинском районном суде рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения в отношении бывшего владельца сети магазинов "İdeal" Ильгара Исмаилова.
Происшествия
16 апреля 2021 г. 20:07
Завершено предварительное следствие по делу экс-владельца сети магазинов İdeal

В Бинагадинском районном суде рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения в отношении бывшего владельца сети магазинов "İdeal" Ильгара Исмаилова.

Об этом Report сообщила его адвокат Ильхама Гасанова.

По словам адвоката, решение было оглашено на заседании под председательством судьи Вугара Мамедова.

Суд не удовлетворил ходатайство.

Адвокат добавила, что предварительное следствие по уголовному делу И.Исмаилова завершено и дело направлено в суд для рассмотрения.

Отметим, что И.Исмаилов обвиняется в присвоении с использованием служебного положения денежных средств на сумму около 680 тысяч манатов в 2011-2017 годах.

Ему предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 и 308.2 Уголовного кодекса, решением Бинагадинского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке "İdeal"ın keçmiş sahibi barədə cinayət işinin istintaqı başa çatıb

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