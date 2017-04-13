Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Завершено предварительное расследование по уголовному делу задержанного в Баку гражданина России армянского происхождения Марата Уелданова.

Как сообщает Report, следствие завершено и передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано на производство судьи Самира Алиева.

Судебный процесс начнется 26 апреля.

Отметим, что 28 июля прошлого года в Баку был задержан гражданин России Марат Уелданов. Ему инкриминировался незаконный оборот наркотических средств. После этого армянская пресса и проармянские российские СМИ написали со ссылкой на сестру задержанного Марианну Мирзоян, что якобы М.Уелданов был задержан в Баку из-за армянского происхождения.